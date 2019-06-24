24.06.2019 14:26
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,027112-0,48
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,051216-0,34
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,083218-0,34
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,096812-0,33
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,109609-0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,019524-0,15
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,022988-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,021347-0,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,014864-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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