25.06.2019 15:36
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054168 -0,51 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,054168-0,51
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,066565-0,45
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036895-0,34
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,040792-0,31
NN Hay. Em. Değ. EYF0,052269-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038809-0,60
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033588-0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,032370-0,47
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,014739-0,28
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,074437-0,21
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012349-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020205-0,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,018215-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
Kaynak: AA
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