26.06.2019 15:14
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031966 -1,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,031966-1,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,016787-0,68
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,025310-0,50
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,024651-0,48
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,019159-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033529-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,014748-1,19
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,014737-1,17
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,014676-1,06
NN Hay. Em. Katkı EYF0,015745-1,05
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,014929-0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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