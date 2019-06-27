27.06.2019 14:51
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052530 -0,37 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054367 -0,29 Ziraat Hayat ve Em. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF0,052530-0,37
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,054367-0,29
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037106-0,28
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,041034-0,24
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,063011-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,014525-0,22
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,012992-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,027507-0,81
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,043035-0,70
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,084052-0,68
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,097775-0,68
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,051725-0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,023251-0,68
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,025854-0,48
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,019726-0,47
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,074706-0,45
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,058571-0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010351-0,54
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,015464-0,48
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,015044-0,36
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020316-0,31
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,021610-0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,029306-1,54
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,027554-1,47
NN Hay. Em. Altın EYF0,017077-1,47
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,027174-1,46
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,028305-1,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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