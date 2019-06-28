BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016798
|-0,18
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,032094
|-0,15
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,062833
|-0,06
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,040838
|-0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,035650
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012300
|-0,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014402
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014798
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014368
|-0,08
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,014223
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026781
|-0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027426
|-0,46
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025628
|-0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028179
|-0,45
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017001
|-0,45