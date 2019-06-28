28.06.2019 14:44
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016798 -0,18 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,016798-0,18
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,032094-0,15
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,062833-0,06
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,040838-0,06
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,035650-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012300-0,19
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,014402-0,14
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,014798-0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,014368-0,08
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,014223-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,026781-0,46
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,027426-0,46
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,025628-0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,028179-0,45
NN Hay. Em. Altın EYF0,017001-0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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