02.07.2019 14:16
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036756 -1,12 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036756-1,12
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,065700-1,08
NN Hay. Em. Değ. EYF0,052063-1,05
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,062903-0,97
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,045750-0,93
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033623-0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012066-2,27
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,032565-0,60
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,050970-0,49
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,016077-0,25
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,075005-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020143-0,98
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,020340-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,026705-3,15
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,026085-3,13
NN Hay. Em. Altın EYF0,016570-3,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027471-3,01
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,028354-2,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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