BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045545
|-0,45
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062639
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065430
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,036858
|-0,39
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,050164
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038793
|-1,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033442
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074655
|-0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,073027
|-0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,107544
|-0,43
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059218
|-0,42
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012647
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020087
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028519
|-0,23
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025022
|-0,20
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,026400
|-0,03