BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,060618
|-0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,073177
|-0,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,067459
|-0,73
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,093255
|-0,72
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,036595
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013028
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014786
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
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|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043836
|-1,32
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,056703
|-1,00
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019597
|-0,94
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025037
|-0,91
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,108167
|-0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024281
|-0,68
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012565
|-0,65
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032383
|-0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020481
|-0,46
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,056742
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022289
|-0,95
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015544
|-0,87
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015957
|-0,82
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010696
|-0,65
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019969
|-0,59