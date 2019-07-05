BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,035752
|-0,92
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036219
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064666
|-0,50
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061914
|-0,49
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045018
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012998
|-0,23
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014776
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038400
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033191
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028214
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011986
|-0,62
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032281
|-0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050693
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,072597
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074321
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019860
|-0,55
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010663
|-0,31
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015911
|-0,29
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,020946
|-0,21
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,022281
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026725
|-1,45
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016584
|-1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027494
|-1,44
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028379
|-1,42
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026121
|-1,42