18.07.2019 14:15
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051981 -0,11 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036649 -0,07 Garanti Em. Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051981 -0,11
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036649 -0,07
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054096 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033499 -0,35
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039102 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012136 -0,65
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050789 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020200 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028848 -1,03
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025314 -0,97
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016766 -0,89
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028664 -0,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027794 -0,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Aviva, Ekonomi

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