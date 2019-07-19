BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033025
|-0,13
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,066842
|-0,03
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081335
|-0,03
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,062367
|-0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,060682
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038959
|-0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033497
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012084
|-0,43
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074712
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,108601
|-0,09
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059874
|-0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,073685
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020197
|-0,01
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010033
|-0,01