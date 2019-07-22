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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036415 -0,69 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053733 -0,69 NN Hay. Em.

22.07.2019 14:18 BES
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036415 -0,69
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053733 -0,69
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051723 -0,56
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035891 -0,55
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061140 -0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013168 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033010 -1,45
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038674 -0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050754 -0,49
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012041 -0,36
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074463 -0,33
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032428 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108455 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020008 -0,94
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010032 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027142 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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