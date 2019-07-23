Haberler» Ekonomi» Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032986 -0,54 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

23.07.2019 15:34 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032986 -0,54
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017214 -0,35
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,060455 -0,27
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,018957 -0,26
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029719 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015051 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043747 -1,53
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057889 -0,97
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,121308 -0,82
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019816 -0,81
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022124 -0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024622 -0,77
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016349 -0,71
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015265 -0,70
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,024732 -0,66
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015216 -0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022831 -0,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015949 -0,10
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010031 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029176 -0,16
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025608 -0,14
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016974 -0,10
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017223 -0,10
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029023 -0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
16:20   "Şirketlerin alacaklarına karşılık devlet belge versin" önerisi
16:15   Karadeniz'deki deniz salyangozu bilim insanlarının radarında
15:59   Araştırma: Akıllı ev cihazları 2030'da "çok yaygın" olacak
15:58   Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri'de
15:49   Toyota'nın robotları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev alacak
15:36   Antalya'da sılajlık mısırın tonu 200 TL
15:35   BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar