BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,050503
|-0,76
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061713
|-0,76
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,047391
|-0,75
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066103
|-0,73
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033317
|-0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038368
|-0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032711
|-0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075081
|-0,63
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032735
|-0,39
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012093
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,051394
|-0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,016311
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020192
|-0,57
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010028
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016825
|-1,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027894
|-1,33
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017076
|-1,33
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028778
|-1,32
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027885
|-1,31