BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065339
|-0,60
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,036861
|-0,57
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027073
|-0,57
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062624
|-0,56
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065739
|-0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013266
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037959
|-1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032519
|-0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030091
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109642
|-0,58
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060496
|-0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074363
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012040
|-0,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074820
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020121
|-0,35
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018730
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012843
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010027
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
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|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025316
|-0,49
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028876
|-0,49
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,026706
|-0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027030
|-0,42
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016754
|-0,42