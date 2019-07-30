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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065339 -0,60 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

30.07.2019 14:20 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065339 -0,60
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036861 -0,57
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027073 -0,57
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062624 -0,56
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065739 -0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013266 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037959 -1,07
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032519 -0,59
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030091 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109642 -0,58
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060496 -0,57
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074363 -0,54
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012040 -0,44
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074820 -0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020121 -0,35
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018730 -0,14
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012843 -0,09
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010027 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025316 -0,49
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028876 -0,49
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026706 -0,44
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027030 -0,42
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016754 -0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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