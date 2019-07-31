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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060768 -1,00 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

31.07.2019 14:04 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060768 -1,00
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062372 -0,96
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065109 -0,96
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073254 -0,95
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026816 -0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015162 -0,49
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013213 -0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029528 -1,87
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031934 -1,80
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037416 -1,43
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020071 -1,13
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043641 -1,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012388 -1,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108110 -1,40
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059702 -1,31
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073435 -1,25
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074007 -1,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019950 -0,85
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011101 -0,18
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020625 -0,06
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021492 -0,05
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017587 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027657 -0,43
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016682 -0,43
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027651 -0,42
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016933 -0,42
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028538 -0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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