BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,060169
|-0,99
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064484
|-0,96
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032614
|-0,94
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,026569
|-0,92
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,066997
|-0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013191
|-0,17
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015143
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031542
|-1,23
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043125
|-1,18
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,058819
|-0,96
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019168
|-0,85
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074898
|-0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050315
|-0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,107321
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024767
|-0,69
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,073504
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,020737
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011013
|-0,79
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019800
|-0,75
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016443
|-0,66
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023209
|-0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,021416
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028590
|-0,65
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025058
|-0,64
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016578
|-0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027486
|-0,62
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028362
|-0,62