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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060169 -0,99 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A.

01.08.2019 14:37 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060169 -0,99
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064484 -0,96
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032614 -0,94
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026569 -0,92
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,066997 -0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013191 -0,17
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015143 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031542 -1,23
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043125 -1,18
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058819 -0,96
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019168 -0,85
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074898 -0,84
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050315 -0,85
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107321 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024767 -0,69
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073504 -0,68
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,020737 -0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011013 -0,79
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019800 -0,75
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016443 -0,66
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023209 -0,37
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021416 -0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028590 -0,65
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025058 -0,64
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016578 -0,62
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027486 -0,62
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028362 -0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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