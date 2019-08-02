BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044677
|-0,35
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061389
|-0,34
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033840
|-0,32
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064072
|-0,29
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,053068
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015141
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023511
|-0,63
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,120894
|-0,59
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,093955
|-0,56
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,055420
|-0,47
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,090098
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,015884
|-1,00
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015600
|-0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015628
|-0,47
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015547
|-0,37
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015800
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016377
|-0,40
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010981
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012833
|-0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,023123
|-0,11
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018607
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028420
|-0,59
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024911
|-0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026615
|-0,58
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026000
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,026283
|-0,56