BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,037116
|-0,07
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,061590
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015017
|-0,82
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013153
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028960
|-2,42
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073045
|-2,07
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018700
|-2,04
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019392
|-2,02
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,104005
|-2,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024214
|-1,99
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026635
|-1,64
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020632
|-1,53
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,105887
|-1,52
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,058531
|-1,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010827
|-1,40
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016156
|-1,35
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023008
|-0,88
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016091
|-0,87
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,022995
|-0,55