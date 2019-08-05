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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037116 -0,07 NN Hay. Em. Borç. Araç.

05.08.2019 14:33 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037116 -0,07
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,061590 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015017 -0,82
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013153 -0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028960 -2,42
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073045 -2,07
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018700 -2,04
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019392 -2,02
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,104005 -2,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024214 -1,99
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026635 -1,64
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020632 -1,53
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,105887 -1,52
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058531 -1,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010827 -1,40
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016156 -1,35
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023008 -0,88
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016091 -0,87
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,022995 -0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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