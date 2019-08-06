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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059893 -0,82 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

06.08.2019 14:59 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059893 -0,82
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035557 -0,78
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080527 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091419 -0,71
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092300 -0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014944 -0,49
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013099 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029954 -3,22
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035273 -3,09
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021642 -1,17
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034971 -1,14
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042007 -1,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103753 -2,02
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057371 -1,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070676 -1,94
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026267 -1,38
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049466 -1,30
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015971 -1,15
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022771 -1,03
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015934 -0,98
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010731 -0,89
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,022876 -0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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