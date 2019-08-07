BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,059478
|-0,69
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,061198
|-0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090829
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091707
|-0,64
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080011
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041907
|-0,24
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035230
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032228
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,071939
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012017
|-0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,103564
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,070561
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019826
|-0,43
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015913
|-0,36
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010703
|-0,26
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022720
|-0,22
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015902
|-0,20