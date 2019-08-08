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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063447 -0,81 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

08.08.2019 15:14 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063447 -0,81
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035625 -0,78
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060830 -0,76
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044287 -0,76
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035217 -0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013010 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014911 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040804 -2,63
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056301 -2,11
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034582 -1,84
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019155 -1,64
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071837 -1,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023808 -1,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,102297 -1,22
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026074 -1,21
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,069714 -1,20
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056652 -1,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022404 -1,39
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015692 -1,39
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015682 -1,38
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010566 -1,28
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021012 -0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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