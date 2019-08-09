BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040152
|-0,27
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,052849
|-0,12
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,050863
|-0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022350
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040532
|-0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,014963
|-0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,015925
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,019031
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011964
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010007
|-0,14
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019676
|-0,10
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020674
|-0,03