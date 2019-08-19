BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044109
|-0,80
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060628
|-0,80
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063229
|-0,77
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035839
|-0,56
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,051153
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012943
|-0,45
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014859
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,038552
|-1,62
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053542
|-1,56
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020765
|-1,12
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,073500
|-1,04
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024539
|-1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023131
|-1,00
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,015895
|-0,66
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,038211
|-0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020095
|-0,58
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011166
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019898
|-0,51
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010370
|-0,34
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015511
|-0,33
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022117
|-0,28
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015473
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017520
|-1,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029044
|-1,09
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028304
|-1,08
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027656
|-1,08
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029980
|-1,08