BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034113
|-0,52
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,043097
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,030646
|-0,23
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020242
|-0,23
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,026071
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,112614
|-0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028551
|-0,62
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022002
|-0,60
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020644
|-0,58
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,087552
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016744
|-0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015636
|-0,47
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,015023
|-0,44
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015598
|-0,43
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016536
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022089
|-0,13
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015455
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015494
|-0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010362
|-0,08
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,016811
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030195
|-0,85
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026495
|-0,49