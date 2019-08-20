Haberler» Ekonomi» Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034113 -0,52 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.

20.08.2019 14:02 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034113 -0,52
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,043097 -0,24
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030646 -0,23
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020242 -0,23
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026071 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112614 -0,64
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028551 -0,62
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022002 -0,60
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020644 -0,58
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,087552 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016744 -0,51
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015636 -0,47
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,015023 -0,44
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015598 -0,43
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016536 -0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022089 -0,13
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015455 -0,12
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015494 -0,11
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010362 -0,08
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016811 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030195 -0,85
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026495 -0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:04   İstanbul Valisi Yerlikaya, Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu
16:04   Antalya'dan Ukrayna'ya avokado ihracatı
16:03   2. El araç alacaklar dikkat Eylül'de başlıyor
16:00   Almanya Başkonsolosu Reiffenstuel Açıklaması
15:56   Kula'nın yeni gelir kapısı: kırmızı biber
15:49   İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
15:49   Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi