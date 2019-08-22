BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,037497
|-0,12
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028323
|-0,11
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,061949
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,061806
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,065104
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014899
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028393
|-0,88
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053606
|-0,67
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,105887
|-0,65
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,112717
|-0,65
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,050225
|-0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,015533
|-0,45
|Axa Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,021102
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012245
|-0,39
|BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF
|0,016315
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,014835
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015447
|-1,03
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010359
|-0,94
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015449
|-0,78
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022040
|-0,76
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,020949
|-0,42