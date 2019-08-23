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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033196 -1,08 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

23.08.2019 14:20 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033196 -1,08
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,052932 -0,47
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,066383 -0,46
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028198 -0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,025784 -0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014871 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028129 -0,93
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030625 -0,61
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020682 -0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033601 -0,48
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018402 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015200 -1,24
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015164 -1,24
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016292 -1,10
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015221 -1,03
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014838 -0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010345 -0,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018852 -0,11
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016272 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012443 -0,02
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015444 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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