BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,028076
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,026278
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,065816
|-0,08
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,064706
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,057526
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014929
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013288
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028078
|-1,32
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020806
|-1,14
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,100459
|-1,06
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024658
|-1,05
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018492
|-1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023380
|-0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020122
|-0,80
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011134
|-0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,058979
|-0,53
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,015865
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012452
|-0,13
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018686
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013792
|-0,12
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016319
|-0,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018925
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030757
|-0,29