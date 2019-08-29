BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063017
|-0,61
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065767
|-0,60
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045824
|-0,59
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037394
|-0,44
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,036851
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013238
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014909
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035553
|-1,06
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027835
|-0,87
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088300
|-0,37
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055497
|-0,33
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028272
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,106591
|-1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,072469
|-1,07
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,058836
|-1,04
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074273
|-0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026111
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010420
|-0,74
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015516
|-0,70
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018601
|-0,45
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020844
|-0,39
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,021046
|-0,38