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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

06.09.2019 14:26 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057557 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015900 -0,26
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016238 -0,19
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012857 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018760 -0,05
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011846 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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