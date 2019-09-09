BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034582
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,043546
|-0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017925
|-0,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,026354
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,062913
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015177
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,090993
|-1,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028956
|-1,40
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019114
|-1,34
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056947
|-1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,066816
|-1,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024044
|-1,26
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020508
|-0,82
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011450
|-0,75
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019607
|-0,67
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,112004
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016241
|-0,73
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023137
|-0,70
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015935
|-0,60
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010743
|-0,48
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,017945
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017912
|-2,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029697
|-2,03
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030672
|-2,02
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029720
|-2,01
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018194
|-2,01