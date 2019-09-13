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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037019 -0,53 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052666 -0,40 Garanti Em. Hay.

13.09.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037019-0,53
NN Hay. Em. Değ. EYF0,052666-0,40
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,055083-0,34
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,065035-0,34
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,062477-0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013495-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,032143-0,55
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,037598-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012218-0,71
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,017723-0,21
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF0,012686-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,052066-0,12
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,033332-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020711-0,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019332-0,37
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,013080-0,24
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,018906-0,20
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,021586-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,031081-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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