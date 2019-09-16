BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082259
|-1,53
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061177
|-1,53
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,063165
|-1,52
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094621
|-1,42
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,093601
|-1,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013433
|-0,46
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015378
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031892
|-0,78
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037485
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109394
|-1,16
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060466
|-1,06
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074443
|-1,01
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033077
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075355
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020488
|-1,08
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,023291
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028432
|-1,12
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017837
|-1,11
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028173
|-1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029576
|-1,11
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029603
|-1,10