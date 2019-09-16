Haberler » Ekonomi » Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082259 -1,53 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

16.09.2019 14:02BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,082259-1,53
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,061177-1,53
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,063165-1,52
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,094621-1,42
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,093601-1,42
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013433-0,46
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015378-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,031892-0,78
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,037485-0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,109394-1,16
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060466-1,06
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,074443-1,01
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,033077-0,77
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,075355-0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020488-1,08
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,023291-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028432-1,12
NN Hay. Em. Altın EYF0,017837-1,11
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,028173-1,11
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029576-1,11
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029603-1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:32 AB'den Boeing-Airbus davasında "anlaşma" çağrısı
17:29 Kapalıçarşı'da altın
17:25 'Kumpas davaları'nın savcısına 12 yıl hapis cezası
17:24 2. el otomotiv piyasasında hareketlilik
17:22 Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü
17:20 Uşak Ticaret Borsası
17:20 Oğuzlar cevizi üreticinin yüzünü güldürdü