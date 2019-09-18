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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062597 -0,13 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

18.09.2019 14:48BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,062597-0,13
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,065138-0,12
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,045483-0,11
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,027149-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015343-0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,029506-1,15
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,078263-1,14
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,105159-1,11
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,073725-1,09
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019583-1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,024546-0,94
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,020853-0,68
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,011619-0,64
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,019890-0,56
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,021124-0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,016270-1,07
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,011050-0,84
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,016733-0,83
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023886-0,79
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,020299-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,028314-0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029721-0,12
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,029002-0,12
NN Hay. Em. Altın EYF0,017925-0,12
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,018214-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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