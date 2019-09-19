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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054768 -0,56 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036829 -0,56 Vakıf Em.

19.09.2019 15:02BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,054768-0,56
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036829-0,56
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,067832-0,47
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,036419-0,45
NN Hay. Em. Değ. EYF0,052428-0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013452-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,031716-1,02
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,037226-0,38
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,029659-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,033158-0,46
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,051859-0,32
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,109320-0,30
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,074372-0,30
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012273-0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020564-0,68
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019319-0,08
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,023290-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,017797-0,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029510-0,71
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029538-0,71
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028568-0,70
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031569-0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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