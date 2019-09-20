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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035131 -0,17 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

20.09.2019 13:52BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,035131-0,17
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,038354-0,11
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,044067-0,09
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,054826-0,09
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,010000-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015292-0,42
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013432-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,058583-1,77
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,091978-1,73
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,029099-1,72
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,072653-1,70
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018624-1,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,024250-1,49
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,020683-0,97
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,011565-0,93
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012921-0,81
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,057758-0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010967-1,17
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,016184-0,95
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,016699-0,87
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023820-0,82
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,013044-0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029697-0,18
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,030789-0,05
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,026955-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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