BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,009979
|-0,21
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045418
|-0,08
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065098
|-0,05
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062555
|-0,04
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,037146
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015282
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029245
|-0,48
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,058306
|-0,47
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021649
|-0,25
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091815
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029057
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040416
|-0,26
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,019497
|-0,20
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060498
|-0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109508
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,027071
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021093
|-0,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020201
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019259
|-0,05
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010266
|-0,02
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,018188
|-0,01