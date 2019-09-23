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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,009979 -0,21 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

23.09.2019 14:04BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,009979-0,21
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,045418-0,08
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,065098-0,05
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,062555-0,04
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0371460,00
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015282-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,029245-0,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,058306-0,47
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,021649-0,25
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,091815-0,18
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,029057-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,040416-0,26
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,019497-0,20
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060498-0,20
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,109508-0,19
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,027071-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,021093-0,55
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,020201-0,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019259-0,05
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,010266-0,02
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,018188-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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