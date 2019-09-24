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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,063695 -0,05 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.

24.09.2019 15:10BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,063695-0,05
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,064275-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,057261-0,37
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,021578-0,33
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042047-0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,035280-0,27
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,029168-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,026994-0,28
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,024162-0,27
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,021129-0,26
NN Hay. Em. Stand. EYF0,043809-0,25
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012982-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,016672-0,30
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,013020-0,29
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023790-0,22
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010958-0,22
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,021481-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TEM Otoyolu, Ekonomi

Kaynak: AA

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