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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036851 -0,60 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

25.09.2019 13:58BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036851-0,60
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,036492-0,55
NN Hay. Em. Değ. EYF0,052450-0,50
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066382-0,48
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,054980-0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013467-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,031521-1,91
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,037182-0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,051875-0,57
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,033289-0,41
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,075516-0,22
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012362-0,19
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF0,018237-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020589-0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,017984-0,67
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029950-0,67
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029828-0,66
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031940-0,66
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030901-0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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