BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,042150
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,031562
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022871
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,029247
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,060182
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036611
|-1,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060029
|-0,63
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,108663
|-0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074051
|-0,60
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075173
|-0,45
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF
|0,018310
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019122
|-0,08