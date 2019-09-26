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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042150 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr.

26.09.2019 14:56BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,042150-0,12
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,031562-0,09
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,022871-0,08
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,029247-0,08
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,060182-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,036611-1,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060029-0,63
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,108663-0,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,074051-0,60
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,075173-0,45
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF0,018310-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,019122-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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