BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064432
|-0,83
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061995
|-0,75
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045039
|-0,74
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036754
|-0,49
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,037026
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013470
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042714
|-0,89
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,079119
|-0,85
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,106280
|-0,83
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018885
|-0,81
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073686
|-0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024587
|-0,58
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013074
|-0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020894
|-0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,016346
|-0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,058247
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020574
|-0,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019328
|-0,36
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024171
|-0,17
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016944
|-0,14
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,023410
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028547
|-1,70
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030903
|-1,59
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027095
|-1,50
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017906
|-1,19
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029729
|-1,19