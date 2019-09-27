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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064432 -0,83 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

27.09.2019 14:18BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064432-0,83
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,061995-0,75
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,045039-0,74
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036754-0,49
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,037026-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013470-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042714-0,89
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,079119-0,85
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,106280-0,83
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018885-0,81
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,073686-0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,024587-0,58
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,013074-0,51
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,020894-0,44
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF0,016346-0,44
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,058247-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020574-0,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019328-0,36
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,024171-0,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,016944-0,14
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,023410-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028547-1,70
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,030903-1,59
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,027095-1,50
NN Hay. Em. Altın EYF0,017906-1,19
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029729-1,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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