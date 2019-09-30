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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036749 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

30.09.2019 14:36BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036749-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,031372-0,66
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,036867-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012307-0,22
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,017128-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020565-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,017669-1,32
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,027922-1,32
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031326-1,30
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029342-1,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,028604-1,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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