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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,051123 -0,43 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

01.10.2019 15:06BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,051123-0,43
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,062724-0,41
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066285-0,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,010028-0,38
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,027405-0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,036500-1,00
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,031144-0,73
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,030290-0,37
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,059790-0,28
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,095942-0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,108633-0,84
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,074098-0,80
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060061-0,77
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,027552-0,44
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,075190-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020519-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,030383-0,76
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028073-0,69
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,026636-0,67
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,027807-0,41
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,028491-0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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