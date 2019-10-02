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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036675 -0,14 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

02.10.2019 16:44BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,036675-0,14
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,056311-0,10
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,018595-0,05
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,061034-0,04
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,064615-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015604-0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,043122-1,49
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,122854-1,35
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,020004-1,35
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,055447-1,32
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,075094-1,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,024968-1,24
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,114805-0,87
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,020167-0,80
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF0,016333-0,77
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,021172-0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,017200-0,69
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,024540-0,60
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,016764-0,49
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,011499-0,28
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,018389-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,017313-1,70
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,028756-1,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,028732-1,68
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,030703-1,68
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029686-1,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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