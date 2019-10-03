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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036518 -0,43 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

03.10.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,036518-0,43
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,029890-0,25
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,056186-0,22
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,018555-0,22
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,021171-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,022313-0,61
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,036299-0,57
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,094193-0,56
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,019898-0,53
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,058889-0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060007-0,74
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,108573-0,72
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,074178-0,65
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,027316-0,59
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,016844-0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,017175-0,15
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,024506-0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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