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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036671 -0,14 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

08.10.2019 14:50BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,036671-0,14
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,018630-0,10
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,056422-0,09
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,030034-0,07
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,027903-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,058553-0,87
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,060116-0,80
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019015-0,60
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019712-0,60
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,074194-0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,011866-0,41
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,013279-0,38
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,063185-0,35
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,024842-0,33
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,017093-0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,016609-0,68
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,024317-0,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,017058-0,31
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,019267-0,24
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,023809-0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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