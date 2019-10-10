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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036195 -0,50 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.

10.10.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,036195-0,50
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010168-0,30
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,068849-0,27
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,044975-0,24
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,060815-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015454-0,92
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013670-0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,029775-2,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,057668-2,45
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,019232-2,38
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,056588-2,28
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,090810-2,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,024097-1,95
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,020689-1,34
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,019757-1,21
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,011638-1,16
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,040425-1,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,011159-1,65
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,016685-1,54
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,016210-1,53
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023802-1,53
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,013031-0,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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