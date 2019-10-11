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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035796 -1,10 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

11.10.2019 14:22BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,035796-1,10
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,069541-0,89
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,063457-0,88
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,097900-0,78
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,085243-0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015366-0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,029337-1,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,055963-1,10
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,019051-0,94
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,055022-0,92
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,104046-0,92
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,016467-1,19
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,016611-1,19
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,016444-1,18
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,015902-1,14
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,016368-1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,016618-0,40
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,016148-0,38
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023716-0,36
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,011128-0,28
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,019002-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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