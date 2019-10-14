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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042585 -0,55 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

14.10.2019 14:40BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,042585-0,55
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037860-0,40
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,046313-0,33
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066428-0,30
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,037404-0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013677-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,028580-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,015848-0,23
NN Hay. Em. Katkı EYF0,017559-0,20
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,016001-0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,015872-0,19
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,016977-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021159-0,41
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,023615-0,02
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,021292-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,018136-1,85
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,010129-1,83
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,030085-1,83
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030051-1,83
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,029126-1,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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