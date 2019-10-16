Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010260 -1,03 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.

16.10.2019 14:34BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,010260-1,03
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,034741-0,65
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,067864-0,53
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038054-0,51
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,064700-0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038109-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012663-0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,015445-0,54
NN Hay. Em. Katkı EYF0,017029-0,50
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,015897-0,43
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,016060-0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021268-0,46
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,014197-0,27
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,017334-0,07
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,016797-0,04
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,023986-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,029416-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:22 Fındıkta kalite ve verimlilik için ekipman desteği
16:20 Aydın Ticaret Borsası
16:12 Elbistan'da lavanta vadisi oluşturuluyor
16:16 "TÜREB Başkanı Yıldırım, AA Enerji Masası'nda" başlıklı haberimizi iptal ederek, aşağıdaki haberi...
16:10 DeFacto Lefkoşa'da yeni mağaza açtı
16:14 Erzurum Ticaret Borsası
16:14 TGDF Başkanı Şemsi Kopuz'dan Dünya Gıda Günü'ne ilişkin açıklama
16.10.2019 16:29:58